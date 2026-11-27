Abbiamo eletto Il sorpasso come film più bello di tutti e mi ha fatto pensare al poeta spagnolo. La notizia della morte di De Gennaro evoca altri ricordi: ma si continua a girare intorno al mistero

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Sabato (scorso)

Il treno per Milano è in orario. Sono di buonumore. Ieri a cena con amici (ottimi anelletti sciuè sciuè) abbiamo eletto il film più bello di tutti: Il sorpasso di Dino Risi. Con menzione particolare per il più straordinario flusso d’incoscienza del cinema italiano.

«GASSMAN: “E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza e invece aveva marito”. La so a memoria. Ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. Eeeh, come si chiama... La sposa infedele, lì, di coso, quello spagnolo, quello un po’... (si tocca l’orecchio con un dito).

TRINTIGNANT: García Lorca.

GASSMAN: Ah, ce l’hai pure tu il disco. Tiè, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica a me.

VOCE DI MODUGNO: “È giunta mezzanotte / Si spengono i rumori / Si spegne anche l’insegna / Di quell’ultimo caffè”.

GASSMAN: Questa per esempio, questa è forte. È mistica. ’Na cosa che ti fa pensà. Eh, la musica. A me Modugno mi piace sempre. Quest’uomo in frack me fa impazzì perché pare ’na cosa da niente, invece... Ahò, c’è tutto. La solitudine, l’incomunicabilità e poi quell’altra cosa... quella che va de moda oggi... L’alienazione, come nei film di Antonioni, no? L’hai visto L’eclisse?

TRINTIGNANT: Sì, è un film...

GASSMAN: Io c’ho dormito. ’Na bella pennichella. Bel regista Antonioni. C’ha un Flaminia Zagato. ’Na volta sulla fettuccia di Terracina m’ha fatto allungà il collo...».

Apro il libro che voglio leggere in viaggio: Colpi di scena, sottotitolo Avventure straordinarie dal mondo letterario (Sellerio). Ma non vado molto avanti.

Ore 10:25. Giuseppe Di Piazza (è lui che ha fatto gli squisiti anelletti di ieri sera) mi gira un WhatsApp. Guardo: «gianni-de-gennaro-si-è-sparato-l-ex-capo-della-polizia-è-morto».

Sento il colpo di pistola echeggiare nella carrozza del Frecciarossa come se esplodesse ora, a bruciapelo.

Domenica

Non posso bere Martini (e quanto ne avrei voglia in questo momento). Come surrogato uso una mail di Alberto Innamorati: «Sul “Martini” ho i miei punti fermi, come tutti gli estimatori di questo toccasana. Vedo con piacere che torna con grande frequenza nei suoi articoli. Le segnalerei allora l’extra-extra dry di Clark Gable, immortalato in almeno due suoi film: Teacher’s Pet (10 in amore) e Wife vs. Secretary (Gelosia). A renderlo indimenticabile, ma difficilmente replicabile, è la natura del tappo del vermouth dell’epoca, in sughero».

In Teacher’s Pet, Gable (che, se non mi fa velo l’amore e la nostalgia, somigliava a mio padre da giovane in una foto scattata davanti allo Scoglio della Regina) è un cronista che ce l’ha con una docente di giornalismo. Per lui il mestiere si impara per strada. Anche al cinema, aggiungo. Imparai molto da Prima pagina. Ricordo ancora le battute. Matthau a Lemmon: «C’è un arcano potere che veglia sull’Examiner».

Un amico si sparò nel suo studio, solo in casa. Perché rimasto vedovo, si disse. Aveva una bellissima figlia e uno stupendo golden retriever. Non gli bastarono. Appese un cartello per la colf, che non aprisse quella porta, che chiamasse prima la polizia. Un’attenzione che mi colpì.

Lunedì

I lettori mi vogliono bene. Marco Rosi, bibliotecario, scrive da Tavarnelle Val di Pesa: «Non ci faccia stare in pena: come sta? Se può e vuole, può dirci il motivo per cui è stato operato? Grazie.

P.S. Anche durante il mio soggiorno in ospedale ad Udine (ero da mio fratello) dopo uno svenimento per polmonite bilaterale senza sintomi e sei costole rotte, ho notato l’amicizia, o quasi, delle giovani infermiere».

Sto bene (un arcano potere veglia su Spaghetti&Moretti), Marco, grazie. Dico fisicamente, per il resto non direi. Mi sembra di avere di nuovo 15 anni: una bomba scoppia a piazza Fontana e, al posto dei prediletti “Classici dell’Audacia” (Michel Vaillant, il Professor Mortimer), mi metto a leggere L’Espresso formato lenzuolo per capire cosa sta succedendo. Una domanda che continuo a farmi. La nottata non è passata. La mia playlist di oggi comprende Una notte in Italia di Fossati («È una notte in Italia che vedi / questo taglio di luna / freddo come una lama qualunque»). Per la reading list ho puntato su A che punto è la notte di F&L. Ho 72 anni, De Gennaro ne aveva 78.

Una domanda importante, Marco caro: ma il famigerato Tavernello lo fanno dalle sue parti?

Martedì

Una volta a una festa Inge Feltrinelli mi mostrò tutta contenta la novità che aveva introdotto: un’enorme confezione di vino in scatola alla spina, così gli invitati potevano bere fai-da-te. Non ricordo la marca, ma poteva essere Tavernello. «Non la trova un’ottima soluzione?» chiese Inge. Risposi: «No. Il grande Gatsby, massimo anfitrione, si rivolterà nella tomba». Lei scoppiò a ridere e la volta dopo tornarono le bordolesi.

Guardo una galleria di foto di De Gennaro. Da giovane somigliava ad Al Pacino e, forse, si faceva tagliare apposta i capelli come quelli del grande attore, che è stato il rapinatore di Un pomeriggio di un giorno da cani, il boss del Padrino - Parte II, il poliziotto di Serpico. Dai film, spesso, nascono vocazioni. Tanti fecero gli avvocati dopo Il verdetto di Paul Newman. Serpico uscì in Italia nel 1974, De Gennaro era appena diventato commissario. Magari Pacino gli fece capire che tipo di poliziotto voleva essere. Ma che sto facendo? Scrivo la vita immaginaria di Gianni De Gennaro?

Alla fine somigliava a Jim Thompson (lo scrittore di Colpo di spugna, un capolavoro): stesse pieghe profonde del naso e delle labbra, stessa capigliatura. Thompson scrisse una volta: «Esistono trentadue modi di scrivere una storia e io li ho provati tutti, però esiste una sola trama: le cose non sono quel che sembrano». È vero e non solo nei libri gialli. Il problema è che a volte è più difficile capire cosa sembrano di che cosa sono.

Dago scrive che il direttore della Gazzetta dirigerà il Corriere. Un minuto di raccoglimento. Il momento è grave? Mi riunisco in assemblea.

Mercoledì

Un’altra mail invece del Martini. Scrive Veronica Pazzaglia: «Caro D’O, sto leggendo il suo consueto pezzo sul Domani (sì, è davvero un romanzo a puntate) e, secondo me, il buttafuori del Berghain, Sven, la farebbe entrare.

La leggo da anni e il motivo è che c’è in lei una (meravigliosa) vena “dark” che è anche la ragione per cui lei funziona così bene “across the board” si direbbe in inglese, cioè in tutti i contesti e attraverso le generazioni (io sono Gen X)… È sfuggente, ma si percepisce benissimo… nei suoi articoli (puntate? - diari?) è come l’ologramma che si vede in filigrana sulle banconote… ed è proprio questo che rende il suo stile inimitabile. Se fosse un poeta, sarebbe un Lord Byron o un Keats, anzi, forse una mescolanza tra i due… Spero non me ne voglia per la mia lettura pseudo-psicanalitica del suo “modus scrivendi”. Ad maiora, V.».

Grazie, V., nel momento assai dark che attraverso, la sua mail è una “mano santa” (si dice così a Cosenza).

Giovedì

Momento García Lorca alla Gassman. La ragazza che non era una ragazza, portata al fiume la notte di Santiago, aveva «seni addormentati» che, toccati, si aprivano «come rami di giacinti». E cosce che sfuggivano alle mani dell’amante «come pesci sorpresi, / metà piene di brace, / metà piene di freddo».

«A Mosca, a Mosca!» gridavano le sorelle di Čechov. «In Andalusia, in Andalusia!» dico io stufo dell’Italia che si specchia nelle sue trame.

Ieri

I giornali girano sempre intorno al mistero di De Gennaro. Colpevole? Innocente? Mezzo e mezzo? Non è che aveva ragione il mio amico, grande e sarcastico avvocato, quando disse alle mie nipoti iscritte a legge: «Studiate, se no finirete per diventare pm»?

Ai tempi in cui faceva il Serpico, De Gennaro fumava due pacchetti di sigarette al giorno. E come turchi fumavano anche Falcone e Borsellino. Ne avrà accesa una dietro l’altra anche nella sua notte da Innominato (lui nominatissimo) nel casale in Maremma, l’ultimo suo domicilio conosciuto? Fumare, diceva Pasolini, è un colloquio con sé stessi. E di cose da dirsi ne aveva Gianni De Gennaro, e magari anche da non dirsi. C’è una giudice a Caltanissetta, la gip che aveva negato gli arresti. Ma non era il lieto fine che gli bastava.

Per scrivere a D’Orrico la mail è lettori@editorialedomani.it

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