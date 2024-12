Video

Fatti

Daisy Osakue: "Accusata di furto solo perché nera"

Daisy Osakue, la discobola atleta della nazionale azzurra, campionessa olimpica ha denunciato sui suoi social un nuovo caso di razzismo: "Sono stata fermata a Torino in un negozio Apple. Pensavano stessi rubando, perché nera". Un addetto alla sicurezza, mentre passava dal primo piano al piano terra, le ha detto "devi pagare prima di andar via". Osakue allora chiede: "In che senso? Sto andando giù, dopo che ho guardato quello che mi serve, pagherò giù". Ecco il suo racconto