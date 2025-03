Video

Italia

La deputata Gilda Sportiello: «Tenetevi le mimose. Dateci i diritti»

L’intervento, durante la seduta della Camera del 5 marzo, della deputata Gilda Sportiello (Movimento 5 Stelle) del 5 marzo: «Tenetevi le mimose. Dateci il diritto all'aborto, dateci gli asili, dateci il lavoro, dateci i ruoli che ci spettano, dateci una reale lotta contro le violenze di genere. Noi vogliamo una seria lotta contro il patriarcato. Non garantire salari, casa, significa aumentare la violenza di genere. Perché la violenza economica è violenza di genere. Perché quello che stiamo facendo in aula non sia uno sterile esercizio di retorica in occasione dell’8 marzo - giorno non di festa, ma di lotta, di sciopero contro il patriarcato»