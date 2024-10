Video

Fatti

Fittipaldi: «I governi che sono al di sopra delle leggi, come vorrebbe Meloni, esistono. Sono quelli dei regimi illiberali»

«I governi che sono al di sopra delle leggi, come vorrebbe Meloni, esistono. Sono quelli dei regimi illiberali». Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ha commentato così, durante Otto e mezzo di Lilli Gruber a La7 l'intervento della premier dopo la sentenza del tribunale di Roma che ha disposto il ritorno in Italia dei migranti trattenuti nel centro di detenzione in Albania. «I magistrati dovrebbero aiutare il governo a risolvere i problemi della nazione», le parole di Meloni dal Libano. «Questi attacchi - ha ribadito Fittipaldi - dimostrano che Meloni vuole una magistratura piegata agli interessi del governo. Nelle democrazie liberali, la divisione del potere è alla base del vivere civile. I magistrati non devono aiutare il governo, né su i migranti né su nessun'altra cosa. Devono far rispettare le leggi e il diritto».