Video

Italia

Pier Ferdinando Casini: "La prima che tifa per Harris è Meloni"

Secondo il senatore Pier Fedinando Casini "il giorno in cui Trump diventa presidente, si presenteranno una serie di visibili incognite tali che il primo che dovrebbe essere agitato è il presidente del Consiglio. Con Trump entriamo in una terra in cui i punti interrogativi sono maggiori di quelli che può consegnare il volto rassicurante di un democratico, in continuità con Biden, che coltiva valori che a noi fanno comodo, come il multilateralismo". Ma mette in guardia, due cose non cambieranno chiunque vinca: la posizione sui dazi e sulla Nato.

Leggi l'articolo