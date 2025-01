Video

Fatti

Podcast Gattabuia, l'autrice Isabella De Silvestro racconta la prima puntata

I detenuti e le detenute come affrontano la vita in cella? E gli agenti cosa pensano? Isabella De Silvestro racconta la prima puntata del nuovo podcast di Domani, prodotto con Emons Record, "Gattabuia": un viaggio che racconta anche il doppio isolamento delle donne transgender recluse. Un’esperienza immersiva unica, tra narrazione e registrazioni ambientali, che trasforma ogni suono e racconto in una finestra sulla quotidianità della vita in prigione: dall’odore dei pranzi nei corridoi, al rumore delle chiavi dei secondini, alle testimonianze dei detenuti, degli agenti penitenziari e degli esperti

ASCOLTA IL PODCAST