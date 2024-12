Video

Italia

Salvini: «Vasco Rossi? Si confronti con chi ha perso i figli per incidenti legati a droga»

«Vasco Rossi, mi piace molto come cantante, ma è contrariato. Lo invito a confrontarsi non con Salvini ma a farsi due chiacchieri con quei troppi genitori che hanno perso i loro figli per colpa di incidenti legati all'utilizzo di stupefacenti. Siamo liberali, ognuno fa quello che vuole, ma la droga è morte». E sul processo Open Arms: «A Palermo scoprirò se aver bloccato lo sbarco è stato un diritto o un reato. Vado in tribunale a testa alta e con l'orgoglio di dire che difendere il paese non sarà mai un reato». Lo ha dichiarato in collegamento con il palco della festa di Atreju il leader della Lega Matteo Salvini.

