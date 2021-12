Le notizie di oggi, 22 dicembre: chiesto il rinvio delle elezioni in Libia, Kluge sulla variante Omicron e le terze dosi, il Wfp annuncia che taglierà gli aiuti alimentari allo Yemen. E ancora: trovato un accordo sulla pesca tra Regno Unito e Ue, il governo italiano non vuole allungare le vacanze scolastiche natalizie.

Chiesto il rinvio delle elezioni in Libia

Il consiglio dell'Alta Commissione elettorale della Libia ha proposto, previo coordinamento con la Camera dei rappresentanti, di rinviare il primo turno delle elezioni presidenziali previste in Libia al 24 gennaio 2022, e ha invitato il parlamento ad affrontare le sfide che hanno portato alla posticipazione del voto.

Il Consiglio ha riferito inoltre che il processo di verifica delle domande dei candidati è in fase di completamento e di revisione finale. La Commissione ha poi difeso la sua «imparzialità e indipendenza» e ha respinto le accuse di «negligenza e politicizzazione».

Questa mattina lo speaker Aguila Saleh aveva inviato una lettera al parlamento dicendo sostenendo che fosse «impossibile» la prospettiva di tenere le elezioni questo venerdì, 24 dicembre, come previsto. Saleh non aveva fornito un’altra data per le elezioni. Si parla quindi ufficialmente di un rinvio del voto, nonostante questo fosse largamente atteso.

Ora non è chiaro cosa succederà, visto che l’esecutivo ha annunciato che il mandato del governo scadrà comunque il 24 dicembre. Molti osservatori sono preoccupati dallo scenario destabilizzante che si potrebbe aprire con un rinvio, soprattutto contando che le elezioni arrivavano nel solco della volontà internazionale di rendere più stabile il paese nordafricano.

La commissione elettorale del voto aveva sciolto i comitati elettorali, e non aveva mai fornito una lista finale di candidati, come avrebbe dovuto. Circa un centinaio di persone si erano presentate, tra cui diverse di alto profilo che erano state bandite dalla corsa, incluso il figlio del defunto dittatore Muammar Gheddafi.

Kluge sulla «tempesta» Omicron

«Una nuova tempesta sta arrivando» in Europa con la variante Omicron del Covid che «entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro». Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge invitando tutti a fare la terza dose di vaccino. «Boost, boost, boost» ha esortato, sottolineando che «il booster è la difesa più importante contro Omicron».

L'invito sembra discostarsi dalla linea ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità, i cui vertici più volte hanno ammonito i governi che la terza dose di vaccino è un lusso e sarebbe meglio cedere i vaccini in più ai paesi che non li hanno ancora ricevuti o ne hanno ricevuti pochi.

Emergenza fame in Yemen

Il Programma alimentare mondiale (il World Food Programme dell’Onu) ha annunciato di essere stato «costretto» a tagliare gli aiuti allo Yemen a causa della mancanza di fondi e ha messo in guardia su un aumento della fame nella popolazione del paese devastato dalla guerra.

Si tratta di una notizia particolarmente allarmante in un paese dove circa 17 milioni di persone – pari al 60 per cento della popolazione – vivono in uno stato di insicurezza alimentare. Di queste, quasi 5 milioni soffrono gravemente la fame, e vi è un tasso di malnutrizione infantile tra i più alti al mondo.

«Da gennaio – ha detto il Wfp – otto milioni di persone riceveranno una razione alimentare ridotta, mentre altri cinque milioni a rischio immediato di cadere in condizioni di carestia rimarranno a razione piena».

Il governo non vuole allungare le vacanze scolastiche

Allungare le vacanze di Natale per frenare il Covid-19 «è una misura sbagliata». È questo parere del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Unomattina. «La scuola è il comparto che con più passione ha risposto all'invito alla vaccinazione, il 96 per cento del personale era già vaccinato prima dell'obbligo, i ragazzi più grandi sono vaccinati all'86 per cento», ha detto Bianchi, «i positivi dentro le scuole sono un numero limitato, il problema è cosa succede fuori dalla scuola. E ancora una volta la risposta è la vaccinazione». La volontà di non modificare il calendario scolastico sotto Natale è stata confermata anche dal presidente del Consiglio in conferenza stampa.

Brexit, c’è un accordo sulla pesca

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l’accordo tra l'Ue e il Regno Unito relativo alla pesca nel 2022, aprendo la strada ai pescatori dell'Ue per esercitare i propri diritti di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord. Le disposizioni si applicheranno retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2022.

«La positiva conclusione delle consultazioni sugli stock ittici condivisi costituisce un buon precedente per i futuri negoziati con il Regno Unito», ha detto il ministro dell'agricoltura sloveno, Joze Podgorsek. Quello sulla pesca era stato uno dei punti più dibattuti tra i due negoziatori di Brexit, nonché parte importante della proposta di Boris Johnson sull’uscita del Regno Unito dall’Ue.

