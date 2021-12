Le notizie di oggi, 29 dicembre: il discorso del papa all’udienza generale, la morte di Harry Reid negli Stati Uniti, l’approdo della nave di Medici senza frontiere e la chiusura di un media indipendente a Hong Kong.

Hong Kong, chiude Stand News

La testata giornalistica online pro-democrazia di Hong Kong Stand News ha annunciato in una nota che «cesserà le pubblicazioni», aggiungendo che il proprio sito web e i social non verranno più aggiornati e saranno rimossi, e che tutti i dipendenti sono stati licenziati.

La notizia arriva dopo che questa mattina la polizia di Hong Kong ha fatto irruzione nell'ufficio di Stand News, dopo aver arrestato sei persone accusate di «cospirazione per pubblicazione sediziosa». Stand News era rimasta una delle testate giornalistiche a favore della democrazia più impegnate in città dopo che il quotidiano Apple Daily è stato costretto a cessare le sue attività all'inizio di quest'anno.

Secondo il quotidiano locale South China Morning Post, la polizia ha arrestato un attuale e un ex redattore di Stand News, nonché quattro ex membri del consiglio tra cui la cantante e attivista Denise Ho e l'ex parlamentare Margaret Ng. Anche le case degli arrestati sono state perquisite. Stand News ha pubblicato un video su Facebook di agenti di polizia a casa di un vicedirettore, Ronson Chan. Quest'ultimo è anche presidente dell'Associazione dei giornalisti di Hong Kong, e sarebbe stato portato via per essere interrogato. Dopo il rilascio ha detto ai media che la polizia ha sequestrato i suoi dispositivi elettronici, le carte bancarie e il tesserino.

Gli agenti hanno un mandato per sequestrare materiale giornalistico rilevante ai sensi della controversa legge sulla sicurezza nazionale emanata l'anno scorso. Ora i sei rischiano fino a due anni di carcere e una multa fino a 5mila dollari di Hong Kong.

Il papa sui migranti

LaPresse

«Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso, così lo descrive l’Evangelista Matteo». Così papa Francesco nel corso dell’udienza generale, durante la quale ha fatto un paragone tra «la fuga d’Egitto» e le migrazioni odierne. «La famiglia di Nazaret – ha detto – ha subito tale umiliazione, e sperimentato in prima persona la precarietà, la paura, il dolore di dover lasciare la propria terra. Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La causa è quasi sempre la prepotenza e la violenza dei potenti».

«Per i tiranni la gente non conta – ha continuato – conta il potere e, se hanno bisogno di spazio e di potere, fanno fuori la gente. E questo succede oggi, non dobbiamo andare alla storia antica: succede oggi».

«Erode è il simbolo di tanti tiranni di ieri e di oggi: vuole difendere il proprio potere con una spietata crudeltà, come attestano anche le esecuzioni di una delle sue mogli, di alcuni dei suoi figli e di centinaia di oppositori. La storia è piena di personalità che, vivendo in balìa delle loro paure, cercano di vincerle esercitando in maniera dispotica il potere e mettendo in atto disumani propositi di violenza», ha spiegato il papa.

«Ma non dobbiamo pensare che si vive nella prospettiva di Erode solo se si diventa tiranni. In realtà è un atteggiamento in cui possiamo cadere tutti, ogni volta che cerchiamo di scacciare le nostre paure con la prepotenza, anche se solo verbale o fatta di piccoli soprusi messi in atto per mortificare chi ci è accanto», ha concluso.

È morto Harry Reid

FILE - Senate Majority Leader Harry Reid of Nev., gestures during a news conference on Capitol Hill in Washington, on June 26, 2007. Reid, the former Senate majority leader and Nevada’s longest-serving member of Congress, has died. He was 82. (AP Photo/Dennis Cook, File)

È morto a 82 anni Harry Reid, democratico ex leader della maggioranza al Senato e membro del Congresso più longevo del Nevada. Secondo una nota rilasciata dalla famiglia, Reid è morto «in pace» e circondato da amici a casa nella periferia di Henderson, «dopo una coraggiosa battaglia di quattro anni contro il cancro al pancreas». Nel corso di una carriera di 34 anni a Washington, Reid è stato leader dei democratici al Senato nel corso di due presidenze, quella del repubblicano George W. Bush e quella del democratico Barack Obama. Era andato in pensione nel 2016 dopo essere rimasto cieco da un occhio a causa di un incidente. Nel maggio del 2018 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas e si stava curando.

© Riproduzione riservata