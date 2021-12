Sabato 11 dicembre torna un nuovo numero di DopoDomani, un inserto speciale di 16 pagine che questa volta sarà dedicato al cibo, al vino e alla cultura enogastronomica. Lo si può trovare in edicola con il nostro giornale (a 2 euro e 50), oppure in digitale sull’app o sullo sfogliatore online, compreso nell’abbonamento. Dal racconto dell’origine di piatti ai pregiudizi ancora vivi nei riguardi di cucine straniere, in particolare di quella cinese. Ci sarà un approfondimento sulle condizioni di lavoro all’interno dei ristoranti stellati e una lista sulle dieci cose da non cucinare per Natale.

Ma anche suggerimenti pratici sui vini da scegliere per festeggiare la fine dell’anno e alcune ricette, tra cui quelle di Sofia Fabiani (in arte Cucinare_stanca), per passare così dalla teoria alla pratica.

Nerosunero

Di seguito i contributi dello speciale in aggiornamento:

© Riproduzione riservata