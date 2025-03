Video

Italia

Fittipaldi: «Sui rapporti Ue-Usa la linea del governo è quella di Don Abbondio»

«La linea del governo è chiara e netta, ed è quella di Don Abbondio. Una linea molto chiara che Meloni sta perseguendo ormai da settimane, che è quella di non schierarsi. Il governo, e parlo da europeo, non può non schierarsi di fronte a quello che abbiamo visto nello Studio Ovale». Il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, ospite di Tagadà su La7 ha commentato così le ultime mosse della premier Giorgia Meloni sui rapporti Usa - Ucraina. «Bisogna distinguere tra chi è stato aggredito prima da Putin. E chi è stato aggredito una seconda volta dall'amico di Putin, ossia il nuovo presidente americano Trump»