Video

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Gli esperti dell’agenzia di cybersicurezza? L’inviato di Striscia e un prof di Pedagogia»

«L’agenzia di cybersicurezza italiana ci costa centinaia di milioni di euro l’anno. Dovrebbe essere molto utile, soprattutto in questo momento in cui Mosca ha deciso di lanciare una guerra ibrida all’occidente. Il nostro giornale ha scoperto che su 450 dipendenti solo 95 hanno una laurea in materie scientifiche». Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ha parlato dell’inchiesta sulla cybersicurezza durante la trasmissione di La7 Dimartedì. «Uno dei consulenti, pagato 120mila euro l’anno, è inviato di Striscia la notizia. Un altro, che prende 370mila euro in tre anni, è un ex consigliere regionale in quota Forza Italia, che però è il professore ordinario di Pedagogia in Calabria. Ma ci sono anche figli e parenti di personaggi famosi, dal cognato di Maria Elena Boschi alla figlia del capo della procura di Roma, Valentina Lo Voi». E, concludendo: «Il costo di tutti i dipendenti dell'agenzia, nel 2026, sarà di 121 milioni di euro. Speriamo siano soldi ben spesi»

LEGGI L'INCHIESTA