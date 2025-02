Video

Fatti

Sciopero dei magistrati, Parodi (presidente Anm): Giustizia, Parodi: "A Meloni spiegheremo le nostre regioni"

"Siamo al di là delle divisioni e dei ruoli all'interno della magistratura, c'è una straordinaria unità di intenti. Dovrebbe far riflettere questa sintonia. Chi dice che è contro lo sciopero in realtà è contro di noi. C'è un grosso torto nei confronti dei giudici italiani, che siano troppo appiattiti sul Pm quando invece se vediamo il numero delle assoluzioni si fa solo un torto alla terzietà dei giudici e della loro autonomia. Noi non critichiamo la Costituzione, ma difendiamo alcuni principi che sono secondo noi fortemente qualificanti del ruolo della magistratura. Corte di giustizia su Albania? Se questa riforma verrà approvata noi saremo in prima linea a rispettarne i giudizi. Referendum? Se si andrà sosterremo pubblicamente le nostre tesi, se ci sono dei partiti che le sosterranno vedremo che incidenza avrà questo aspetto sul risultato finale". Così Cesare Parodi, presidente dell'Anm, durante il flash mob dei magistrati contro la riforma della giustizia e la separazione delle carriere.

LEGGI L'ARTICOLO