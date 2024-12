Video

Italia

All'inaugurazione di Atreju arriva il presepe vivente (sotto la pioggia)

Il presepe vivente con la mucca e l’asinello, Babbo natale con gli elfi, la pista di pattinaggio immensa con i bambini che sfrecciano mentre Mariah Carey suona in sottofondo. Circo Massimo è un gigantesco villaggio di Natale, attrazione per turisti e curiosi. Niente di più lontano dalla festa di un partito o della giovanile di un partito. Non ci sono bandiere qui né fiamme tricolore. La 25esima edizione della generazione Fronte della Gioventù destinata a durare fino al 15 dicembre è un via vai di persone che scattano selfie sotto il gigantesco albero di Natale posto al centro del villaggio che occupa solo parte del vallone, dal lato del Palatino.

Video di Giulia Merlo