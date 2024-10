Video

Italia

Autonomia differenziata, la guerra dei Lep e la sanità a pezzi: la versione di Calderoli

Intervistato dal programma di Rai3, in onda lunedì 14 ottobre, il ministro per le Autonomie non si dice preoccupato dal referendum. Sui fondi per finanziare i livelli essenziali di prestazioni rimane vago: «Se costassero di più, il bilancio dello Stato dovrà prevedere quelle risorse». Tra le incognite i criteri in base ai quali verranno determinati: il rischio è che si legittimi l’attuale squilibrio nord-sud

