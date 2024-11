Video

Italia

Bernini: «Sui tagli agli atenei la Crui fa solo propaganda»

«Nel 2025 non ci sono tagli all’università, il fondo di finanziamento ordinario cresce rispetto al 2024. I dati diffusi dalla Crui, che parla di 700 milioni in meno, non sono veri. Da parte loro c’è solo propaganda». Risponde così la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, alle parole della presidente della Conferenza dei rettori Giovanna Iannantuoni, secondo cui i tagli in manovra sono pesanti e il governo sta facendo troppo poco per l’università. Ospite dell’evento di Domani “Il futuro è adesso”, in scena ieri al Tempio di Adriano, Bernini ha denunciato i ritardi dei rettori, «incapaci di mettersi d’accordo per farci proposte concrete».

LEGGI L'ARTICOLO