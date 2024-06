Video

Italia

Calenda: "Una sconfitta che non ci aspettavamo. Penalizzati dalla polarizzazione"

"Abbiamo fatto una campagna elettorale con una lista di candidati straordinaria. Un programma profondo e un modo di fare la campagna onorevole, concentrata sulla discussione sull'Europa. Questo percorso non è stato sufficiente, perché c'è un'onda violentissima di polarizzazione che prescinde da ogni altra considerazione. Azione è nata per constrastare quest'onda. Una battaglia fatta a colpi di slogan violenti, grande aggressività, nessuna proposta. Sapevamo che nuotavamo controcorrente, tuttavia non c'è che continuare a farlo, perché nessun paese e nessun continente può reggere così". È il ragionamento di Carlo Calenda, segretario di Azione, all'indomani della sconfitta elettorale che vede il suo partito sotto la soglia di sbarramento del 4%