Italia

Caso Visibilia, parla l’accusatrice di Santanchè: «L’ho denunciata, pago cara la mia onestà»

Federica Bottiglione è la manager che per prima, da sola ed esponendosi di persona, ha aperto la strada alle indagini sul sistema Visibilia, la società a lungo controllata e gestita dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. A quasi tre anni di distanza dalla sua denuncia, Bottiglione, licenziata da Visibilia, è ancora senza lavoro. «Dal mio punto di vista il licenziamento è assolutamente collegato alle mie azioni e alle mie denunce. Io sono stata l’unica in società a prendere questa iniziativa, mentre anche i miei colleghi erano nelle mie stesse condizioni. Loro non l’hanno fatto e sono rimasti in azienda, io no».

