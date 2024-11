Video

Italia

Cathy La Torre: "Uso cannabis terapeutica, con il nuovo codice della strada non potrò più guidare"

«Mi autodenuncio: uso cannabinoide medica e terapeutica per dolore cronico e fibromialgia ma con il nuovo Codice della Strada rischio di non poter mai più guidare». Lo scrive l'avvocata e attivista Cathy La Torre pubblicando un video sui suoi social. «Come me milioni di altre persone perché la norma voluta da Salvini non punta a punire chi si mette alla guida in stato di alterazione ma chi usa cannabinoidi anche se l’ha fatto giorni prima o settimane prima di mettersi al volante. È come se si ritirasse la patente a qualcuno che ha bevuto 3 bicchieri di vino una settimana prima di mettersi al volante! Io però continuerò a curarmi e se verrò imputata andrò fino alla Corte Costituzionale perché nessuno può imporci di scegliere fra il diritto a curarci e ad avere meno dolore e quello a guidare e cioè a spostarci liberamente. Le cattive leggi si combattono e io sono pronta a farlo»-

