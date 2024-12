Video

Fatti

C'è ancora domani, l'appello di artiste e artisti per la manifestazione contro il ddl Sicurezza

Da Valeria Solarino a Elio Germano, da Piero Pelù a Valentina Lodovini. Artiste e artisti prestano la loro voce e il loro volto per lanciare un appello per la manifestazione nazionale del 14 dicembre a Roma contro il Ddl Sicurezza. Un appuntamento in cui convergeranno associazioni, centri sociali, movimenti ecologisti e forze sindacali, «perché non ci arrendiamo al paese dove la destra italiana ci vorrebbe far svegliare, dove le libertà individuali e collettive sono davvero a rischio». Secondo i promotori «Era da molto tempo che in Italia non si assisteva a una convergenza di simile portata. Questo perché il Ddl Sicurezza rappresenta un attacco senza precedenti ai diritti fondamentali e alla democrazia. Criminalizza il dissenso, reprime il conflitto sociale e colpisce lavoratori, studenti, migranti e chi lotta per giustizia sociale e ambientale».

Hanno partecipato al video: Valeria Solarino, Francesco Acquaroli, Piero Pelù Michele Riondino. Elio Germano, Christian Raimo, Kento, Piero Perù, Valentina Lodovini, Giovanni Truppi, Antonio De Matteo, Laika, Daphne Scoccia, Barbara Esposito, Alessandro Pieravanti.

Video di Valentina D’Amore