Cecilia Sala: «Ero sicura che sarei stata prigioniera in Iran molto più a lungo»

Cecilia Sala: «Ero sicura che sarei stata prigioniera in Iran molto più a lungo, perché questa è stata l'operazione per salvare, per liberare, un ostaggio più rapida dagli anni Ottanta». La giornalista ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa racconta la sua detenzione nel carcere di massima sicurezza di Evin, a Teheran. «Mi hanno tolto gli occhiali perché sono pericolosi, puoi spezzare le lenti e usarle come un’arma contro te stessa, ma dicevo ‘almeno le lenti a contatto datemele’… Fa parte dell’isolamento toglierti anche le lenti a contatto: non puoi fare niente, non puoi vedere niente, non puoi vedere nessuno. Però quando è arrivato il libro, quando sono arrivate le lenti, quando è arrivata una compagna di cella ho pensato ‘va bene, posso stare qui altri due anni, tranquillamente»

