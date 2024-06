Video

Fatti

Le bugie di Meloni sui Cpr in Albania, viaggio nei cantieri dei centri per deportare i migranti

Il nostro viaggio in Albania, a Gjader e Shengjin, dove sorgeranno le strutture previste dall’accordo tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Edi Rama. Mentre si allungano i tempi della realizzazione, dapprima prevista a maggio e adesso rinviata ad agosto, si moltiplicano i dubbi sugli appalti e sui subappalti per realizzare le strutture, con il rischio dell'infiltrazione dei clan albanesi. Le persone del posto sono contrarie al progetto che prevede di deportare i migranti che sbarcano in Italia sulle loro coste. Mentre gli attivisti denunciano che la doppia giurisdizione italiana e albanese finirà per limitare ulteriormente i diritti degli immigrati. Le immagini inedite dall'alto - Video di Giovanni Tizian e Marika Ikonomu. Immagini dal drone di Kristi Çavo