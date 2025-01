Video

Italia

Daniela Preziosi: «Franceschini sta dicendo a Prodi che sbaglia, non ci sarà più una narrazione popolare»

«In questi giorni è uscita fuori la differenza tra il centrosinistra tra l'unico che ha vinto in questo paese, Romano Prodi. Lo schema dell’Ulivo era uno schema di narrazione popolare, di un popolo che si metteva in cammino lungo una strada comune. Ora, per fatti oggettivi, perché Schlein è a capo di un partito, perché il Pd fa competizione a tutti, al centro e a sinistra. Perché ci sono i Cinque Stelle che hanno un’idea di coalizione contrattualistica, che è il contrario di una narrazione in cui si dice: c’è un popolo che si mette in cammino per combattere la destra, le cose sono diverse. Franceschini oggi sta dicendo a Prodi: “Ti sbagli, l’Ulivo non c’è più non ci sarà mai più una narrazione popolare”». Così la giornalista di Domani Daniela Preziosi, ospite di Omnibus su La7, commenta le dichiarazioni di Franceschini sull'ipotesi che tutti i partiti di centrosinistra corrano da soli alle prossime elezioni. E continua: «Il centrosinistra ha rinunciato a costruire un’altra idea di paese».