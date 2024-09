Video

Daniela Preziosi: "Le nomine di Sangiuliano prima delle dimissioni? Un dito nell’occhio a Giuli"

Poche ore prima di dimettersi dal suo incarico come ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ha firmato un importante decreto nomina che contiene i nomi - 18 consulenti - della commissione che deciderà i film che verranno finanziati con contributi pubblici. «Facciamo una valutazione politica? Un ministro, rovinosamente caduto, su una vicenda che non è affatto personale ma è tutta politica, perché non sapeva scegliere i suoi collaboratori, cosa ha fatto? Ha portato a casa un risultato? No. Mi sembra anche che abbia finito un percorso un po' frettolosamente rispetto alle nomine.C'è anche un nuovo ministro che potrebbe, legittimamente, avere voglia di collaborare con qualcun altro. Ecco, queste nomine di Sangiuliano mi sembrano un po’ un dito nell’occhio messo a Giuli». Daniela Preziosi, giornalista di Domani, interviene così, durante la trasmissione Tagadà su La7

