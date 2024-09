Video

Daniela Preziosi: "Meloni si sta schierando con Trump senza dirlo apertamente"

«Giorgia Meloni si è fatta premiare da Musk. Si sta schierando con Trump senza dirlo apertamente. Visto che Musk è il grand finanziatore, ma soprattutto il gran organizzatore del consenso social». Così la giornalista di Domani Daniela Preziosi, ospite della trasmissione Tagadà su La7, ha commentato la premiazione della premier italiana all’Atlantic Council, fortemente voluta proprio da Elon Musk. Del resto, sottolinea Preziosi, Meloni, in trasferta a New York per la 79esima Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, «non si fa vedere accanto a Biden, è evidente che ha cambiato schieramento. Speriamo, non per il mondo, ma per lei, che non vinca Kamala Harris. Perché, in quel caso, non avrà fatto un buon investimento». A New York, però, la premier non ha mancato di farsi ritrarre in foto accanto allo stesso Elon Musk e a Katalin Novák, fedelissima di Orbán, costretta a dimettersi da presidente della Repubblica ungherese, travolta da uno scandalo legato alla pedofilia.