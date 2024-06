Video

Italia

Daniela Preziosi sul caso Signorelli: "Quando le notizie escono si pubblicano”

"Non so come sia uscita. In un processo in corso ci sono tante persone che hanno le carte, non solo i magistrati. Dopodiché è uscita, un giornalista ce l'ha avuta in mano, non poteva che pubblicarla. Penso che sia imprudente da parte di un ministro mettere nel proprio gruppo di lavoro persone che, evidentemente non può non sapere, hanno questo tipo di linguaggio. Poi la notizia è uscita e i giornalisti questo fanno, pubblicano le notizie". Il commento di Daniela Preziosi, giornalista di Domani, intervista da Tiziana Panella durante la trasmissione 'Tagadà', sulle conversazioni di Signorelli, emerse nell'ambito delle inchieste per l'omicidio di Diabolik. Il portavoce del ministro Lollobrigida si è dimesso in seguito alla pubblicazione delle chat piene di contenuti antisemiti e nostalgie fasciste.