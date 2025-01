Video

Davvero la magistratura assalta il governo? Giorgia Meloni, indagata, si butta sulla propaganda

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è indagata per il rimpatrio del generale e torturatore libico Almasri e racconta questa indagine come un attacco delle toghe, ma è davvero così? Il procuratore capo di Roma, che Meloni considera a capo di questo attacco, in realtà, è un magistrato mite, cauto, equilibrato. Appartiene alla corrente di destra della magistratura. La procura di Roma è la stessa che ha messo sotto indagine i cronisti di Domani, dando la caccia alle loro fonti dopo una denuncia di Guido Crosetto e dopo una del capo di gabinetto Gaetano Caputi. Ma non è l’unico punto in cui la premier fa propaganda.

