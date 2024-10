Video

Italia

Discussione al senato sulla gpa. Pirro (M5s) : «Il colleghi maschi mi dicono che l'utero non è mio ma dello stato»

«La maggioranza ignora del tutto il concetto di solidarietà, sa solo parlare in modo strumentale di sfruttamento - che tutti vogliamo contrastare con durezza - e di contratti: noi del M5S abbiamo presentato un ddl per la forma solidaristica della gestazione per altri, esattamente come la donazione degli organi, sui quali ovviamente è vietata la commercializzazione». Lo ha detto in senato la senatrice Elisa Pirro durante la discussione sulla Gestazione per altri. Contestata ha poi continuato: «I colleghi maschi di maggioranza stanno dicendo che l'utero non è il mio? I miei organi sono miei e ne faccio quello che voglio. Siamo al comunismo degli organi - replica la pentastellata - . Io posso dare il rene, ma non posso prestare il mio utero, da donna libera, italiana».

