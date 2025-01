Video

Emiliano Fittipaldi: «Le dimissioni di Daniela Santanchè sono inevitabili»

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è coinvolta in vari processi che ruotano intorno alle sue aziende. Il primo filone la vede già rinviata a giudizio per falso in bilancio per i conti del gruppo Visibilia. Nel secondo è accusata di truffa aggravata ai danni dello stato, per aver consapevolmente richiesto e ottenuto 126mila euro di cassa integrazione per il Covid per 13 dipendenti di Visibilia editore e Visibilia concessionaria, che però stavano regolarmente lavorando. Poi c'è il filone che la vede indagata per bancarotta dopo il fallimento di Ki Group Srl.«La decisione della Cassazione di qualche giorno fa, che ha lasciato a Milano il processo per truffa ai danni dello stato, accelererà le dimissioni di Santanchè. Ma la ministra avrebbe dovuto lasciare il governo Meloni da tempo. Ha mentito al Parlamento e alla premier sin dall’inizio. Il ministero ha la delega sulle concessioni balneari e Santanchè ha sostenuto di non aver nessun conflitto di interessi perché aveva venduto il Twiga. In realtà continua a incassare una percentuale grazie a una società creata ad hoc». L'ntervento del direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, a Piazza Pulita su La7.

