Emiliano Fittipaldi: «Lo sciopero è un'arma fondamentale, deve dare fastidio»

«Qualsiasi governo, in una democrazia liberale, dovrebbe preservare il diritto allo sciopero. Lo sciopero deve dare fastidio, è una delle poche forme di lotta che è rimasta. Poi, capisco benissimo che c'è un pezzo dell'Italia, soprattutto tra i pendolari, quando si tratta di trasporti, che ne ha le tasche piene. E Salvini che fa? Dice: ho questo nuovo nemico, i sindacati, ho un pezzo dell'Italia che non ce la fa più e, a costo di colpire un diritto costituzionale, faccio la mia partita politica su questo. Così Salvini, coperto dal governo, fa in maniera sistemica questo tipo di operazione». Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, commenta così, ospite di Tagadà su La7, il braccio di ferro tra Salvini e i sindacati.