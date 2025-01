Video

Emiliano Fittipaldi: «Perché l’Aisi spiava Caputi? Una storia gigantesca su cui la politica è muta»

I servizi segreti italiani hanno spiato Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni e lo hanno fatto su input dei loro superiori. Lo ha scoperto un’indagine della magistratura romana, come ha svelato Domani. Perché? Da Palazzo Chigi non arriva nessun commento in merito. «Non mi stupisce», ha detto il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi ospite di Tagadà su La7. «Meloni e il ministro Crosetto, in questi due anni di governo, hanno giocato la loro propaganda sul complotto ai loro danni. E adesso scopriamo che Palazzo Chigi spiava Palazzo Chigi. È una vicenda enorme, su cui ci devono dare delle spiegazioni. C’è una relazione, che pubblicheremo integralmente, in cui si capisce chiaramente che questi agenti hanno spiato il numero due di Meloni su chiaro input dell’attuale vicedirettore del Dis, Giuseppe Del Deo. Promosso da Meloni proprio in quel periodo. È una storia per cui devono dare delle spiegazioni».

