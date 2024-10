Video

Fittipaldi: "Il ministro Nordio è il responsabile dei disastri giuridici del governo"

«In quanto ex pm considero il ministro della Giustizia Nordio il maggior responsabile dei disastri giuridici di questo governo. Pensate alla norma “Apostolico”, cioè la norma con cui avevano cercato, in maniera del tutto inaccettabile per molti commentatori europei, di dire: se tu sei migrante, arrivi da un paese sicuro e non vuoi essere trattenuto in un Cpr, devi dare 5mila euro. Ricorderete quella norma che fu bocciata. E non perché i giudici sono rossi, brutti e cattivi, ma perché era fatta male. Ed è curioso come un ex magistrato sbagli quasi sistematicamente le definizioni, come ha fatto nel caso del decreto del tribunale di Roma, che ha chiamato “sentenza”». Il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi è intervenuto così, ospite di David Parenzo nella trasmissione “L’aria che tira” su La7. «Rispetto al caso Albania, il sottosegretario Mantovano ha parlato di problema posto dal Tribunale di Roma, ma il problema è europeo. Perché fa finta di non saperlo? Perché è molto più comodo da un punto di vista propagandistico trovare un nuovo nemico, o meglio il nemico di sempre, ossia i magistrati».