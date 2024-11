Video

Fittipaldi: «Non solo il canone Rai: in maggioranza c’è una tensione che cova da mesi»

«Mentre ci occupiamo di un cessate il fuoco in Libano e riusciamo pure a ottenerlo, penso che il canone Rai riusciamo a risolverlo». Per Giorgia Meloni, la lite tra Forza Italia e Lega sul canone Rai (e sulla sanità calabrese) è una semplice schermaglia. Ma secondo il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ospite a Tagadà su La7, non è proprio così: «A parte che il cessate il fuoco è stato ottenuto con grande fatica da Biden e dai francesi, mentre noi c’entriamo poco, credo che la battuta di Meloni sia comprensibile. Il paese e l’Europa sono in una situazione molto complicata, la votazione di von der Leyen è andata peggio di come si sperava. Il senso di quelle parole è che ci sono altri problemi. Ma il canone Rai non c’entra nulla, c’entra una situazione di tensione in maggioranza che cova da mesi, che riguarda in particolare i “cespugli” di Meloni (Lega e Forza Italia che sono ormai al 7-8%) che cercano di ottenere un posto al sole».