Video

Italia

Fittipaldi: "Trump ha detto cose gravissime, violente e non ha perso voti, anzi li ha guadagnati"

«Quello che mi preoccupa è che visto che Trump ha vinto in questo modo in maniera così radicale, così estremista, possa in qualche modo far scuola anche per una come Meloni che, nonostante senta il richiamo della foresta postfascista, cerca di merkellizzarsi». Il giorno dopo la vittoria di Trump alle presidenziali americane il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato delle possibili ripercussioni del voto sull'Italia e sull'Europa. «Trump ha detto cose gravissime, violente, attaccando le donne, attaccando gli omosessuali e, in un periodo di polarizzazione così duro, non ha perso nemmeno un voto, anzi. Quindi la mia grande paura è che anche in Europa e in Italia, l’onda nera possa diventare ancora più grande».