Video

Fatti

Ginevra Taddeucci, un bronzo controcorrente

La carriera di Ginevra Taddeucci, bronzo nel nuoto di fondo in acque libere alle Olimpiadi di Parigi, è fatta di risultati costanti, mai eclatanti. Negli ultimi anni ha vissuto sulla propria pelle l’annoso problema delle piscine italiane, ha dovuto girovagare per la Toscana per cercare una corsia dove poter nuotare. Fino a giugno, non aveva nemmeno il pass olimpico. La dimostrazione che bisogna crederci fino all’ultimo.

LEGGI L'ARTICOLO