Italia

Giorgetti: "Tasseremo ricavi e profitti". La Borsa crolla (e gli alleati lo smentiscono)

Nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre, intervenendo all’evento Bloomberg Future of Finance Italy, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha evocato anni bui, i prossimi, con tasse in aumento per tutti, ma proprio tutti. Verranno colpiti «i profitti e i ricavi», ha detto. Subito dopo è arrivato l’affondo: «Sarà uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere, ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi», un paio di frasi che hanno gettato nel panico la Borsa. E, subito, la smentita degli alleati di governo