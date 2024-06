Video

Italia

Il messaggio delle urne in Italia e in Europa: cosa può succedere ora

La luna di miele tra il governo e gli italiani non è finita. Il centrosinistra può costruire un campo alternativo se ritrova il senso di responsabilità. Al centro non si vince. Lo choc della Francia e della Germania, dove dilaga l'estrema destra. In Europa può confermarsi una maggioranza europeista ma sarà molto più fragile di quella che ha sostenuto Ursula von der Leyen finora. L'analisi del direttore di Domani Emiliano Fittipaldi



