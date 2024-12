Video

Il ministro Nordio: "Avvocato, pm e giudice devono avere uguale dignità"

"Purtroppo, questo è il io rammarico, nel progetto costituzionale sulla riforma della separazione delle carriere non siamo riusciti a inserire l'avvocato in Costituzione come io, forse incautamente, vi avevo promesso lo scorso anno". Così Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenendo all'evento per i 150 anni dell'Ordine forense a Roma. "Vorrei iniziare con un applauso e un pensiero all'avvocato che in questi giorni è stato vittima di aggressioni verbali per aver esercitato la sua funzione", ha affermato il ministro riferendosi all'avvocato di Filippo Turetta raggiunto da minacce.