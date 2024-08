Video

Il portavoce dell'intelligence della Difesa ucraina: «Così abbiamo arruolato l'ex mercenario Wagner»

«Durante le procedure di scambio, alle persone viene chiesto più volte se desiderano tornare in Russia e se lo fanno di loro spontanea volontà. Durante uno di questi episodi, l’ultimo in realtà, poco prima dello scambio, un ex militare della compagnia militare privata Wagner ha espresso la volontà di restare in Ucraina e combattere contro gli aggressori russi. Questo è stato effettivamente realizzato, dopo controlli ulteriori e un’adeguata formazione. È stato un recluta per un po’ di tempo e successivamente è entrato a far parte di un’unità militare», ci racconta Andriy Yusov, il portavoce del GUR, i servizi di intelligence del Ministero della Difesa ucraino.

Intervista di Vincenzo Leone e Michael Shtekel