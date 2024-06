Video

Italia

Elezioni a Ferrara, lo sconfitto Anselmo: "Così il sindaco ha insultato me e Ilaria Cucchi"

Alan Fabbri, riconfermato sindaco di Ferrara si è lamentato di non aver ricevuto le congratulazioni da parte del suo avversario, Fabio Anselmo. Il perché lo spiega lo stesso avvocato rendendo noto il video della telefonata ricevuta lunedì 11 giugno, a spoglio ancora in corso, ma a risultato ormai acquisito, dall’ex assessore Marco Guinelli. Durante la conversazione si sente una voce in sottofondo che l'avvocato riconosce essere quella del sindaco Fabbri: «Anselmo fat dar in tal c..! fat dar in tal c..! ti e cl'altra put***a». L'insulto sembra rivolto a Ilaria Cucchi. Gulinelli, infatti, aveva appena fatto le congratulazioni ad Anselmo per il suo anniversario con la compagna. «Un sindaco della Lega che rivolge un insulto così sessista e brutale a una senatrice, sinceramente lo trovo più che inaccettabile», ha dichiarato Fabio Anselmo a Domani.