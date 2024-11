Video

Italia

Ilaria Cucchi: «Sul carcere non si vuole trovare un rimedio, se no come parliamo alla pancia degli elettori?»

Ospite de "Il futuro è adesso", l'evento di Domani a Roma, la senatrice di Avs Ilaria Cucchi è intervenuta sul tema delle carceri e dei centri per migranti: «Le carceri sono un contenitore di storie e situazioni sempre più ingestibili. C'è una percentuale altissima di detenuti che non dovrebbero nemmeno starci dentro, come le persone affette da disturbi psichiatrici. Non c'è personale adatto a prendersi cura di loro: alcuni detenuti diventano un pericolo per se stessi, gli agenti e i compagni di cella. Le carceri solo inutili, visto che non preparano i detenuti al loro reinserimento nella società. Ma è un problema a cui non si vuole porre rimedio, per il semplice fatto che se eliminiamo tutti i problemi come parliamo poi alla pancia dei nostri elettori? Su chi puntiamo il dito?»

LEGGI L'ARTICOLO