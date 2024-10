Video

In arrivo su Cuba l'uragano Oscar. L'isola è al buio per un blackout generale

È bastata una semplice operazione di mantenimento nella principale centrale termoelettrica dell'isola a mandare venerdì in tilt l'intera rete di distribuzione a Cuba lasciandola senza luce. L'esecutivo è stato obbligato a decretare la sospensione del lavoro in tutti i settori dell'amministrazione pubblica non essenziale per garantire che almeno ospedali e forze di sicurezza possano usufruire della benzina necessaria a mettere in funzione i generatori d'emergenza. Come se non bastasse, l'uragano Oscar dovrebbe presto colpire l'isola di Cuba. Lo ha annunciato il presidente cubano. Le autorità dell'est dell'isola «stanno lavorando duramente per proteggere la popolazione e le risorse economiche, data l'imminenza dell'uragano Oscar», ha spiegato il presidente Miguel Di'az-Canel.