In tremila alla marcia per la pace di Assisi

Tremila persone – tra cui 300 bambini, provenienti dalle scuole di tutta Italia – hanno sfilato per quattro chilometri, da Santa Maria degli Angeli ad Assisi per ribadire il loro “no alla guerra”, dopo 940 di conflitto in «Ucraina e dopo 350 giorni di massacri a Gaza».

«Prima di tutto la pace» è lo striscione che apriva il corteo, preparatorio alla vera e propria marcia prevista per il 12 ottobre, annunciata da Flavio Lotti come «la più grande Marcia PerugiAssisi».