Iniziata a Gaza la campagna di vaccinazione contro la poliomielite

«Ieri a Gaza, più di 85mila bambini sono stati vaccinati contro la polio, grazie al ministero della Salute Palestinese, Unicef, Oms in Palestina, Unrwa e tutti gli operatori dedicati sul campo. Insieme facciamo un passo in più per fermare la diffusione della malattia e salvare le vite dei bambini». Lo fa sapere la sezione Gaza del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia sul proprio profilo X, all'indomani della prima giornata della campagna di vaccinazione nella Striscia.