L’ex mercenario che oggi combatte con l’Ucraina: «Così mi arruolai nella Wagner»

Vladislav Izmailov è un ex detenuto russo che ha combattuto per la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigožin. Catturato dagli ucraini, dopo quasi un anno di prigionia ha indossato di nuovo la mimetica ed è tornato al fronte, ma ora lotta per difendere Kiev. Izmailov spiega a Domani come, da carcerato, sia stato reclutato in cambio di una fedina penale pulita.

Intervista di Vincenzo Leone e Michael Shtekel