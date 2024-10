Video

Mondo

L'intervento di Orbán al Parlamento europeo: dall'emiciclio parte "Bella ciao"

Il premier ungherese Viktor Orbán è intervenuto al Parlamento europeo a Strasburgo, in occasione dell'inizio della presidenza di turno ungherese dell'Ue. Al termine del suo discorso, durante il quale ha parlato della necessità dell'Unione di cambiare pelle, dal momento che «con l'immigrazione sono in aumento in Europa l'antisemitismo, l'omofobia e la violenza contro le donne», dall'emiciclo si è levato il canto "Bella Ciao". Il video è stato pubblicato dall'eurodeputata francese Manon Aubry. La presidente Roberta Metsola ha invitato più volte gli eurodeputati a smettere di cantare. «Sembra la Casa di Carta. Ok, non siamo all’Eurovision. Rispettiamo la dignità delle istituzioni»