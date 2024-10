Video

Fatti

Luciana Littizzetto: "Caro rider che hai consegnato sotto la pioggia a Bologna, grazie"

«C’è stata una foto che è diventata virale in questi giorni del rider a Bologna: aveva l'acqua i polpacci, otto ore di lavoro per centoventi euro. Nessuna mancia». Luciana Littizzetto a "Che tempo che fa" apre così la sua lettera settimanale durante la trasmissione del 27 ottobre. «Visto che hai lavorato sotto la pioggia e nessuno ti ha ringraziato lo facciamo noi. Grazie».

Quella foto ha provocato un ampio dibattito sui lavoratori delle piattaforme e sui loro diritti. Ma prima di parlare di questo, ci piacerebbe partire dalle nostre responsabilità personali. Per questo vi chiediamo: come vi regolate con le consegne a domicilio quando il meteo è avverso? Prevale in voi l’interesse a tutelare la salute dei rider o a farli comunque lavorare per guadagnare? Quanto lasciate in media di mancia ai rider? Ci sono altri tipi di scrupoli che vi fate?

