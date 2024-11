Video

Italia

Marco Damilano: "Non esiste in Italia un dibattito politico sull'informazione"

Marco Damilano all'evento di Domani "Il futuro è adesso" a Roma ha parlato di informazione. "L'informazione - ha detto - è un bene pubblico, senza l'informazione la democrazia si spegne. Solo che a differenza da altre questione che vengono percepite dai cittadini come emergenza, sull'informazione il dibattito politico non esiste. Ci sono gruppi editoriali che si sono smembrati, giornali che hanno chiuso, editori che fanno uscire i giornali quando i giornalisti scioperano, ci sono cause di diffamazione ignobili protese solo ad intimidire i giornalisti".

