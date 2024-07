Video

Meloni attacca Domani: «Il rapporto Ue sulla libertà di stampa ispirato da portatori di interesse»

Nella sua visita in Cina, durante la quale si sta proponendo come mediatrice tra Pechino e l’Unione europea, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare del report europeo sulla libertà di stampa e sulla lettera che, pochi giorni fa, lei stessa ha inviato alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. «Nel rapporto», ha detto la premier, «la Commissione europea riporta accenti critici di alcuni portatori di interesse, diciamo stakeholder: Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica... Però la Commissione europea non è il mio diretto interlocutore, ma chi strumentalizza quel rapporto che tra l'altro non dice niente di particolarmente nuovo rispetto agli anni precedenti, anche questo varrebbe la pena di ricordare».