Video

Italia

Meloni in Albania, Rama contro le inchieste di Domani: «In quest'area non c'è alcun cuore malavitoso»

Il premier dell’Albania, Edi Rama, ha attaccato Domani durante la conferenza stampa con Giorgia Meloni, volata a Shengjin per visitare i luoghi dove sorgeranno i centri per migranti voluti dal governo italiano e frutto dell’accordo con l’esecutivo di Tirana. «Sono sollevato di vedervi tutti qui sani e salvi, in quest'area dove secondo Domani c'è il cuore della malavita albanese, dove agiscono clan legati al traffico di esseri umani. Abbiamo preso molto sul serio questa scoperta, e visto che Domani diceva che la procura sta indagando su questi clan. La procura, carte in mano, ci ha assicurato che il cuore malavitoso non esiste, né in quest'area né nel resto dell'Albania».

LEGGI L'ARTICOLO